Quejas por mal parqueo en el barrio Las Brisas de Cartagena

El barrio Las Brisas de Cartagena como muchos en la ciudad, está viviendo una problemática sin control; el mal parqueo.

En diálogo con Caracol Radio, varios integrantes de esta comunidad manifestaron su descontento por lo que aseguran, es una falta de conciencia de los vecinos, pero también falta de autoridad por parte del organismo de tránsito.

"Nosotros tenemos unas calles muy estrechas y realmente los dueños de carro no tienen en cuenta eso. Respetamos el derecho que tiene cada quien para disfrutar de su vehículo, pero que esto no se convierta en una incomodidad. Hay adultos mayores que necesitan atención médica y los autos no pueden pasar porque está la gente parqueada", indicó Luis Contreras.

A pesar de las reiteradas quejas, en la zona manifiestan que el DATT no realiza ningún operativo para retirar los carros que causan el caos e impiden la libre movilidad.