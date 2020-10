Primera Dama de Cartagena trabajó en una iglesia sin seguridad social

Por medio de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de Cartagena se pronunció sobre la polémica del millonario pago en seguridad social de la Primera Dama, Cynthia Pérez Amador, por los años que laboró en la parroquia María Madre de los Pobres del barrio El Educador.

Monseñor Jorge Enrique Jiménez, Arzobispo de Cartagena, confirmó que Cynthia Pérez sí trabajó en esa parroquia, sin embargo, admitió que esa “vinculación laboral” hecha por el Padre Nelson Arango, párroco de la iglesia en esa época, no se hizo con afiliación al sistema de seguridad social y con todas las exigencias que pide la ley laboral.

“Recuerdo que no era muy organizado en la administración. Cuando dije antes que el Padre Nelson Arango no era organizado en la administración, me refiero por ejemplo al caso de Cynthia Pérez Amador. Trabajaba en muchas cosas con el Padre y de ahí vino en un momento dado su “vinculación laboral”. En la Arquidiócesis siempre pedimos a nuestros sacerdotes que cumplan con todas leyes laborales y que lo reporten a la Curia Arzobispal”, aseguró Monseñor.

La Arquidiócesis explicó que el Padre Nelson Arango tuvo con Cynthia Pérez Amador lo que en el derecho laboral colombiano la ley se conoce como “contrato realidad”, aunque no tuvo en cuenta todas las exigencias que exige la contratación.

“El padre Nelson Arango no pagó los aportes de seguridad social debidos ni lo informó a la Tesorería de la Arquidiócesis. Tampoco dejó los archivos correspondientes. Por otra parte le dio a Cynthia Pérez Amador una certificación de trabajo por los años 2002, 2007 y 2008. Dicha certificación data del 14 de septiembre de 2009”, argumentó el Arzobispo de Cartagena.

Tras el requerimiento de la Contraloría Distrital de Cartagena sobre la certificación detallada del tiempo que laboró la Primera Dama en la parroquia, la Arquidiócesis llegó a la conclusión de que la Parroquia debía pagar la deuda de aportes al Sistema de Seguridad Social junto con los intereses.

“Lo cual llegó a la suma de: $17.490.300, de los cuales $3.772.800 es la deuda y $13.717.500 son los intereses de la misma. El Padre Christian Mercado, como párroco, solicitó un préstamo a la Arquidiócesis para hacer dicho pago y así se hizo con fecha 11 de marzo de 2020”, puntualizó Monseñor Jorge Enrique Jiménez.