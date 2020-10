Iglesia habría pagado 53 millones de pesos en parafiscales de Primera Dama

El contrato de prestación de servicios de la Primera Dama del Distrito de Cartagena, Cynthia Pérez Amador, tiene un nuevo capítulo. La exfuncionaria de la Alcaldía y líder social, Jacqueline Perea, denunció presuntas irregularidades en los soportes laborales anexados por la funcionaria relacionados con la iglesia María Madre de los Pobres, para la cual laboró como secretaria entre los años 2002 y 2008.

Perea denunció que cinco días después que la Contraloría Distrital de Cartagena notificó sobre la investigación en su contra, la parroquia ubicada en el barrio El Educador pagó 53 millones 200 mil pesos correspondientes a toda la seguridad social de Pérez Amador durante los seis años que trabajó.

“A la señora Cynthia no le aparecía el pago de la seguridad social de la iglesia, y vea qué coincidencia que cinco días después de la Contraloría notificarle frente al detrimento fiscal, el Padre Cristian Mercado Mercado, representante legal de la iglesia Madre de los Pobres le paga a Cynthia Amador, salud, pensión y todos los parafiscales la suma de 53 millones 200 mil pesos”, aseguró Perea.

La exfuncionaria del Distrito pidió explicaciones al Padre Cristián Mercado Mercado sobre este tema.

“Yo lo he ido a buscar dos veces. quiero que me explique de dónde sacó la iglesia 53 millones 200 mil pesos, este año y en pandemia, para ponerse al día en todos los temas de pensión y salud de Cynthia desde el año 2002 hasta el 2008. Padre usted tiene que decir la verdad, porque si usted no me la dice voy a acudir a la arquidiócesis”, explicó Jacqueline Perea.

Caracol Radio llegó hasta la parroquia e hizo varias llamadas de manera insistente al celular 3217550673 para intentar hablar con el sacerdote Cristián Mercado, pero no fue posible.