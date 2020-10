Ediles de Cali le piden al alcalde Ospina cumplir con lo que se acordó

La Asociación de Ediles de Cali le está exigiéndo al alcalde Jorge Iván Ospina, cumplir con los acuerdos a los que se había llegado en las mesas de concertación, luego de haberse manifestado al sentirse excluidos por parte de la administración, en la toma de decisiones en temas de participación ciudadana.

Piden que se pase de las palabras a las acciones, pues hasta el momento no se ha concretado nada de lo acordado en las reuniones sostenidas, además aseguran que se les están quitan funciones propias de las Juntas Administradoras Locales.

El edil de la comuna 17, Anthony Parra, asegura que si no se tiene una respuesta por parte del mandatario, volverán a manifestarse, hasta que finalmente Ospina se reúna con ellos personalmente.

"No se ha cumplido verdaderamente con esos pactos, primero, porque no hemos tenido una respuesta a ese sí,sí, sí, a cada una de las solicitudes que se hicieron y se concertaron en la mesa.

Segundo, hay que mejorar el tema de la comunicación con la administración, cuando se desee intervenir algún territorio, pedimos por lo menos que se nos notifique", expresó Parra.

Los ediles aseguran que no pretenden atacar al acalde, ni a ningún miembro de su gabinete, sólo buscan que se les dé su lugar, como los representantes de la comunidad legítimos que son.

Finalmente, una de sus más recientes incomodidades fue no ser llamados a participar en la reunión que se adelantó con la Federación Municipal de Juntas de Acción Comunal, con el fin de hablar sobre el tema de la transición de Cali como distrito especial, encuentro que no se les notificó y en el que no pudieron participar.