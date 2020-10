William Dau “eleva excusas” por llamar nido de ratas a la UniCartagena

En cumplimiento al fallo de segunda instancia emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, el Alcalde William Dau, “elevó excusas” por llamar “nido de ratas” al cuerpo administrativo de la Universidad de Cartagena.

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan, al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la Universidad como un nido de ratas, corruptos, por tanto elevo excusas por la forma en que me expresé en la mencionada oportunidad”, dice el pronunciamiento del mandatario a través de sus redes sociales oficiales.

El fallo de segunda instancia de la Juez, Nohora García Pacheco, obligaba al Alcalde retirar en el término de los tres días siguientes a la notificación de esa providencia de su cuenta “Let´s Save Cartagena” las publicaciones hechas en contra de los directivos del Alma Máter.

Cabe recordar que Dau dio estas declaraciones a través de Caracol Radio luego de ser interrogado por el concurso para elegir Contralor Distrital que se adelantaba en ese momento.