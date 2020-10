William Dau deberá retractarse de llamar ‘nido de ratas’ a la UniCartagena

En un fallo de segunda instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito le ordenó al Alcalde William Dau, retractarse de los señalamientos hechos en contra del cuerpo administrativo de la Universidad de Cartagena, a quienes tildó como un “nido de ratas”.

Cabe recordar que el pasado 31 de julio, el mandatario dio estas declaraciones a través de Caracol Radio luego de ser interrogado por el concurso para elegir Contralor Distrital que se adelantaba en ese momento. También agregó que su despacho pondría especial atención sobre cualquier concurso realizado por el Alma Máter, buscando que "sea objetivo, no amañado y sujeto a las influencias".

Horas después, ese mismo día, Dau publicó un video en sus redes sociales, donde expresó que le fue negado el acceso a las instalaciones de la Universidad de Cartagena.

Según Dau, se trataba de una orden expresa impartida por el rector de la institución, quien presuntamente no considera bienvenida su presencia, pese a que él se dirigía a un evento donde se entregaba el robot para procesar las pruebas COVID-19 en el laboratorio, que su gobierno gestionó.

“No soy bienvenido por las palabras que yo dije, tildando a las directivas de ser corruptos, de ser unos malandrines que siempre obran en contra de los intereses del distrito, y no me retracto; así que haga lo que quiera señor rector”, sostuvo Dau.

El fallo de segunda instancia de la Juez, Nohora García Pacheco, obliga al Alcalde retirar en el término de los tres días siguientes a la notificación de esa providencia de su cuenta “Let´s Save Cartagena” las publicaciones hechas el día 31 de julio en contra de los directivos del Alma Máter.

Además le ordena “a que si aún no lo ha hecho, en el término de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia realice una publicación en un medio de comunicación del mismo alcance pidiendo disculpas por lanzar opiniones de ese talante sin sustento alguno, en contra del buen nombre y honra de los accionantes en calidad de personal directivo de la Universidad de Cartagena”.