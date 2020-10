Niña de cuatro años lucha por su vida tras ingerir un vidrio en Santa Marta

Angustiante es la situación que vive una familia del sector de Villa Dania de Santa Marta por el estado de salud de Emily Roa Bustillos, una niña de cuatro años de edad, que ingirió un vidrio y desde hace dos días espera un traslado urgente a Barranquilla para una intervención quirúrgica compleja con la que deben extraerlo.

“Es mi nieta que se encuentra vomitando sangre, no la dejan tomar agua o alimentos, no le han hecho ningún procedimiento y ya tiene los labios cuarteados”, explica Nelsy Vásquez.

La menor de edad se encuentra en la clínica Cehoca de Santa Marta, pero no le pueden extraer el vidrio en ese establecimiento porque se requieren equipos médicos de alta complejidad que están en la capital del departamento del Atlántico.

“Estamos esperando la ambulancia que la debe llevar a Barranquilla. Yo tuve que ir a Cajacopi a denunciar también allá porque no estaban enterados de la situación. Aquí no hay los aparatos esenciales para extraerle el vidrio, la niña está mal y yo siento que en cualquier momento me van a dar la mala noticia por esta demora”, expone con angustia la abuela de la paciente pediátrica.

De acuerdo con Nelsy Vásquez, la menor de edad ingirió el elemento peligroso en un accidente.

“Ella partió una botella y se tragó el vidrio porque nadie estaba pendiente en el momento, pero fue un accidente”, expone la adulta mayor que también pide a las autoridades que intervengan en el trámite para agilizar el traslado de su nieta.