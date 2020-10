Fuerte debate sobre Medellín me cuida en el concejo

Fuertes críticas lanzaron varios concejales a la plataforma Medellín me cuida, la aplicación creada por la administración municipal, con el objetivo de tomar decisiones frente al Coronavirus, a través de la Big Data.

Actualmente la plataforma tiene 3’479.178 personas registradas, no solamente habitantes de Medellín, sino del área metropolitana y municipios cercanos, desde donde se movilizan personas que laboran en la capital de Antioquia.

Gremios en Antioquia piden replantear protestas por riesgo de COVID-19

Daniel Duque, concejal del Partido Verde, detalló que, de los más de 80 mil casos confirmados de coronavirus, en la mayoría de ellos no se utilizó la plataforma para completar los cercos epidemiológicos, al criticar que la aplicación solo se utilizó para justificar la militarización del sector Sinaí de barrio Santa Cruz, al nororiente de Medellín.

“Supuestamente íbamos a garantizar asistencia social oportuna, que a nadie le faltara víveres, pero lo que terminamos haciendo fue militarizar en barrio Sinaí, rodearnos como unos criminales y poner militares, Esmad y policía. Si ese era el objetivo final que se tenía con Medellín me cuida”, sentenció el concejal Duque.

Secretario de Gobierno de Medellín dio positivo para COVID-19

Alfredo Ramos, concejal del Centro Democrático, insistió que la aplicación permitió que se enviaran mensajes desde la administración municipal, anunciando subsidios pagados a nombre del alcalde Daniel quintero calle, cuando estos recursos eran de los impuestos de los ciudadanos. Estimó que el 70% de los registrados no necesitaban asistencia y únicamente se inscribieron para poder trabajar.

“Yo le pedí a la Secretaría de Salud, en un derecho de petición que me explicará como se hace un cerco epidemiológico y mencionan muchas herramientas, pero nunca se mencionó Medellín me cuida”, completó el concejal.

Por parte de la administración, el subsecretario de Tecnologías y Gestión de la Información aseguró que Medellín me cuida fue fundamental para atender socialmente a más de 200 mil familias de la ciudad, que no recibían recursos del gobierno nacional, pero que eran muy vulnerables en medio de la cuarentena estricta.

Explicó que la ciudad necesitaba un panorama actualizado y claro, para poder identificar brotes en diferentes barrios o comunas y poder desplegar toda la tecnología, para atender a los ciudadanos.

“Necesitábamos saber cuál era el estado actualizado de las condiciones de cada uno de los hogares, no nos servía el último registro del SISBEN que era del 2018. Preguntábamos si tenían necesidad de apoyo económico”, señaló el subsecretario.

Medellín me cuida fue destacado por diferentes artículos periodísticos de medios internacionales, como una de las herramientas más eficaces en la contención del COVID-19. Hecho que fue calificado por los concejales como circunstancial, teniendo en cuenta que las cifras de la ciudad, en la actualidad, no son mejores que muchas ciudades que no aplicaron esta tecnología.