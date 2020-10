Medicamento de mil millones de pesos en bebé no es recomendable

Emile Sofía, la bebé de 8 meses que está en el hospital Internacional de Colombia, HIC, desde hace dos meses tiene atrofia muscular, una enfermedad que para los médicos es grave y avanzada.

Bebé necesita medicamento de mil millones de pesos para salvar su vida

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, FCV, aclaró que no es que la Nueva Eps no le quiera suministrar el medicamento de mil millones de pesos, sino que en esta etapa de la enfermedad no tendrá mucho efecto para su recuperación

"El medicamento es garantizado en los primeros seis meses, en la medida que pasa el tiempo va a tener unos menores resultados, desafortunadamente para la niña y todos los pacientes que sufren esta enfermedad es una patología muy grave y con deterioro fuerte, en este momento la aplicación del medicamento no es recomendable".

Castillo dijo que en estas enfermedades cuando se entra en una fase de falla respiratoria las esperanzas son muy pocas, y la bebé de 8 meses está a punto de entrar en la etapa de que necesite asistencia ventilatoria.