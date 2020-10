Liquidar contratos de centros de salud generaría detrimento: Personera

En sesión realizada en el Concejo de Cartagena para revisar la situación de los centros de salud inconclusos de la ciudad y corregimientos, la Personera Distrital, Carmen de Caro Meza, advirtió sobre la incertidumbre que se vive ante la falta de un pronunciamiento por parte del Alcalde William Dau.

La Personería ha adelantado varias reuniones con la Contraloría, Contratistas, Secretaría de Infraestructura y Dadis a fin de buscarle una salida a la culminación de los hospitales.

“Las conclusiones a las que se llegaron fueron: 1. Que no existe un acta firmada de las reuniones de las cuales el Alcalde se comunica con su Secretario de Infraestructura en la que le manifiesta que efectivamente en lo acordado en este Compromiso Colombia va a continuar. Esto es preocupante porque él había delegado en el Secretario de Infraestructura la continuación de los contratos y con Compromiso Colombia se había establecido que los contratistas terminarían los centros de salud con los mismos valores que inicialmente se acordaron”, expresó Carmen de Caro, Personera Distrital.

La Personera puntualizó que en caso de que se liquiden estos contratos, el distrito puede caer en un detrimento patrimonial debido a que los precios de los materiales de construcción no son los mismos hoy que hace 4 años.

“Los valores estos en la actualidad, no se saben por cuanto pueden salir los contratos si se abre una nueva licitación, porque en la reunión la Contraloría le solicitó al Secretario de Infraestructura que manifestara si existía un presupuesto de en cuanto saldría la culminación de los hospitales a precios actuales y dicho presupuesto no existe”, agregó la Personera.

Caro Meza invitó al Alcalde a pronunciarse y a buscar una solución definitiva a la ciudadanía que padece la falta de centros asistenciales en sus comunidades.

“Ser un buen administrador es pensar que no estamos administrando dineros propios sino de la ciudadanía y que mañana nosotros nos vamos de los puestos públicos que ocupamos y si no tenemos con que devolver los dineros con los que se está ocasionando un detrimento patrimonial, estos dineros se pierden y en el mismo momento en el que no cumplo con la buena administración y planeación, también me vuelvo un Malandrín”, finalizó la funcionaria pública.