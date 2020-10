Colegios oficiales en Antioquia, a la espera del suministro de agua

Han pasado cuatro meses desde que la Gobernación de Antioquia dio a conocer que el retorno a clases en las instituciones educativas públicas, de los municipios no certificados, era un reto en materia de infraestructura pues casi quinientas sedes no contaban con agua y más de 2.300 no disponían de agua potable. Después de conocerse esta cifra, la gobernación suscribió un acuerdo con EPM, Proantioquia y el sector empresarial para lograr este suministro, según Juan Diego Cardona Restrepo, subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación de Antioquia, el proyecto ha avanzado

“Hasta el momento llevamos 40 visitas a sedes educativas y se tiene proyectado que antes del mes de diciembre del 2020 se culmine todas las visitas en cada una de las subregiones, se prevé que para el año 2021 se efectúe un nuevo proceso contractual en el cual ya se adelantara toda la obra de infraestructura, esto quiere decir que de manera temporal las sedes educativas que no cuentan con agua potable o agua corriente tendrán que diseñar unos protocolos basados más en otro tipo de acciones como la desinfección con gel o con alcohol y el distanciamiento físico”, agregó Cardona

Según el subsecretario durante este 2020 llegarán a un 15% de las sedes educativas con lavamanos portátiles y para el 2021 se dotarán el resto de sedes, esto es uno de los puntos fundamentales paro que se pueda aplicar el modelo de alternancia en el departamento