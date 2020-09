Cartagena aplicará el modelo de gestión del catastro multipropósito

El Distrito trabaja para aplicar en el territorio el modelo de gestión del catastro multipropósito, una herramienta que le permitirá planear el territorio y los diferentes usos de suelo, además de optimizar su recaudo.

Con el acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, se trabaja desde hace unos meses para adoptarlo, y según afirma el Alcalde, William Dau Chamat, llevará a la ciudad al siglo XXI. Se espera esté lista a finales de este año o a comienzos de 2021.

El mandatario distrital, en compañía de los secretarios de Hacienda, Dewin Pérez; de Planeación, Guillermo Ávila; y la directora de la Escuela de Gobierno, Cielo Blanco, se reunió con el director de la ESAP, Pedro Medellín Torres, y el asesor de esta entidad, Diego Dorado, para evaluar los avances de su implementación, y así la ciudad entre a la vanguardia con la adopción de este programa.

“Somos la única ciudad, de las más grandes del país, que no la ha gestionado. En el mandato de Salvemos Juntos a Cartagena vamos a sacar adelante la actualización del catastro que tanto se necesita, no solo para el recaudo de impuesto, sino para planificar, y otros usos, como la información actualizada de los predios, donde están, cuál es el destino, donde están los colegios, iglesias, etc", precisó el Alcalde, William Dau Chamat.

Pedro Medellín, director de la ESAP, dijo que Cartagena tiene todas las posibilidades para desarrollar un programa intensivo de catastro multipropósito, al tiempo que aclaró que no se trata de más impuestos. “Es erróneo considerar que es un tema de predial y de pago de impuesto. Es un sistema que le permite al agente territorial, sobre los usos del suelo, una mejor planeación, programación presupuestal y políticas públicas, pero, sobre todo, desarrollo económico”, aseguró.

Por su parte, el Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, explicó que el catastro multipropósito permitirá luchar contra la pobreza y focalizar las acciones para lograr un mejor beneficio en la sociedad.

“Permitirá planear mejor el territorio urbano, tomar decisiones de política urbana, políticas pública encaminadas a tener una mejor identificación de los grupos poblacionales del territorio, de la capacidad de pago, de múltiples facetas que nos pueden ayudar en el diseño de las políticas distritales”, afirmó el funcionario.

El Secretario de Hacienda, también aclaró que no significa un nuevo impuesto, pero sí una mejor organización y mirada con respecto a los sectores que potencialmente podrían contribuir al desarrollo de la ciudad, en términos de generación de ingresos por concepto de impuestos.