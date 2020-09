Armenia tiene potencial en conectividad aérea: Alfonso Ávila, Pte. EasyFly

De acuerdo a los itinerarios registrados por la aerolínea ante la oficina de transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil para la segunda etapa de reactivación de las operaciones aéreas comerciales, las rutas aprobadas desde y hacia Armenia conectarán con las ciudades de: Medellín y Bogotá, operadas ambas rutas con hasta un vuelo diario.

El Presidente de la aerolínea, EasyFly Alfonso Ávila en diálogo con Caracol Radio manifestó que “Armenia tiene potencial en conectividad aérea, por eso estamos muy contentos de regresar a esa ciudad, tenemos muchas expectativas con esta operación”

Este miércoles 23 de septiembre el itinerario de los dos vuelos hacía Medellín y Bogotá es el siguiente:

El primer vuelo Medellín- Armenia saldrá desde el Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín el 23 de septiembre a las 9:00 a.m. aterrizando en el aeropuerto Internacional El Edén de la ciudad de Armenia a las 9:45 a.m. y el primer vuelo de regreso desde la ciudad de Armenia hacia Medellín (Olaya Herrera) será a las 10:15 a.m. aterrizando en Medellín a las 11:00 a.m.

Por otra parte, el primer vuelo de Bogotá hacia Armenia saldrá desde el Aeropuerto Internacional el Dorado el 23 de septiembre a las 9:40 a.m. aterrizando en el aeropuerto Internacional El Edén de la ciudad de Armenia las 10:50 a.m. y el primer vuelo desde Armenia hacia Bogotá saldrá desde el aeropuerto Internacional El Edén de la ciudad de Armenia el 23 de septiembre de 2020 a las 11:30 a.m. aterrizando en el aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá a las 12:40 p.m.