Las trabas para investigar un caso de abuso policial en Soacha

Josué Álvaro Gómez es un bogotano de 55 años de edad y narró en Caracol Radio la agresión de la que fue víctima por parte de un grupo de policías en el municipio vecino de Soacha, en Cundinamarca.

“Estaba en la estación San Mateo de Transmilenio, cuando llegaron unos patrulleros y me abordaron diciendo que mi actitud era sospechosa. Uno de ellos me detuvo, argumentando que estaba muy alterado”, manifestó Gómez.

Luego, según cuenta el ciudadano, lo obligaron a subir a un camión de la Policía, donde recibió una paliza y descargas eléctricas con armas taser.

“No encontraron nada anormal durante la requisa y tampoco tengo antecedentes judiciales, no veía la razón por la cual me detuvieron. Por si fuera poco, me quitaron los celulares y no pude grabar el procedimiento”, señaló.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre, hace casi un año y es precisamente el común denominador en las denuncias de abuso policial en el país: las investigaciones no avanzan o se embolatan. Este es el radicado ante la Procuraduría General.

“Me fui a ese organismo de control a poner la queja, pero me enteré que ni siquiera la remitieron bien porque la enviaron a la Policía Metropolitana de Bogotá, sabiendo que el abuso policial ocurrió en Soacha”, indicó Gómez. Además, dijo que en la estación del vecino municipio ni siquiera tenían conocimiento de la denuncia.

Gómez manifestó estar dispuesto a llegar hasta las últimas circunstancias para que su caso no quede impune. “Considero que mis derechos como ciudadano fueron vulnerados por un grupo de cuatro policías. No cometí ningún delito, merezco al menos una disculpa”.

