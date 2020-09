En Girardota no habrá regreso a clases este año: alcalde Diego Agudelo

Dando continuidad a las decisiones que ha tomado en los últimos meses y en descuerdo con el retorno escalonado que se ha hecho en algunos municipios como Medellín a los colegios, el alcalde de Girardota, Diego Armando Agudelo, fue enfático en señalar que este año no habrá regreso a las aulas en esta localidad del Aburrá norte.

Ha indicado el mandatario local, que no es momento para pensar, que los menores de edad y jóvenes, se expongan al COVID-19 y pueda darse un nuevo aumento de casos en la localidad.

Lea también: No se ha ordenado desembalsar Hidroituango: Aclara la JEP a Daniel Quintero

Lea también: ¡Ojo! Vídeo sobre toma guerrillera en el suroeste de Antioquia es falso

Lea también: Denuncian que autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó

“No podemos escatimar esfuerzos en minimizar al máximo los riesgos para niños y jóvenes, por esa razón Girardota no entrará en la apertura de instituciones educativas, por lo que falta de este año, no lo queremos colocar en debate, no puede ser una opción poner en riesgo a nuestros niños y jóvenes”, explicó el mandatario local.

En el caso de Medellín, se tuvo un piloto con 12 instituciones de educación, pero a la fecha, más de 100 colegios le han solicitado a la Administración Municipal, el interés de regresar a las clases alternadas con todos los protocolos de bioseguridad.