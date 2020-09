Industria Licorera plantea acuerdos de respaldo económico al Once Caldas

La Industria Licorera de Caldas realizó algunas propuestas para el apoyo financiero al equipo de fútbol Once Caldas en lo que resta de 2.020, tras la reunión sostenida hace poco entre sus dirigentes, en la cual la entidad deportiva solicitó respaldo a manera de patrocinio y para la contratación del jugador Dayro Moreno.

La destilería departamental no aceptó la solicitud realizada por el Once Caldas en la que se pedía el pago de patrocinio para el periodo comprendido entre los meses de enero y marzo de este año, debido a que no existía un contrato legalmente firmado en ese momento.

Igualmente se solicitó un apoyo para lo que resta de la temporada deportiva por 850 millones de pesos, pero la Industria Licorera ofrece una cifra menor para los 3 meses y medio que restan del 2.020, en total 500 millones, debido a la situación actual que atraviesa la compañía y las dificultades planteadas por la pandemia de COVID-19 en la economía.

En referencia a la ayuda para lograr la contratación del jugador Dayro Moreno, la empresa caldense propone la creación de una campaña promocional entre los distribuidores del departamento para que la gente compre el Aguardiente Cristal, como muestra de apoyo para la vinculación de este deportista, de tal manera que se pueda obtener una cifra cercana a los 100 millones de pesos para este cometido.

Mediante un comunicado firmado por el Gerente General de la Industria Licorera, Luis Roberto Rivas, se aclara que aún no existe ninguna respuesta por parte de los directivos del Once Caldas a estos planteamientos. De igual manera se recuerda que la empresa siempre ha estado comprometida con el bienestar de los habitantes de la región, así como con el apoyo incondicional a sectores como la cultura, la salud, la educación y el deporte.

