Refuerzan controles con caravanas de seguridad por Día de Amor y Amistad

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo reiteró su mensaje a la comunidad en el sentido que no es el momento de realizar fiestas y eventos públicos, debido a que la pandemia no se acabado a raíz de la celebración del Día de la Amor y la Amistad.

El funcionario destacó que este fin de semana reforzarán los controles con caravanas de seguridad de la Policía que realizarán recorridos por distintos puntos de la ciudad para verificar que se cumplen las medidas de bioseguridad.

Agregó que esta es una fecha para compartir en familia y con los seres queridos.

El funcionario resaltó que “Si te relajas tenemos que cerrar otra vez las cosas, quitarle el empleo y la capacidad de ganarse la vida a muchas familias, y no queremos eso, pon de tu parte y acompáñanos”.

A su vez, recalcó que el hecho de ir recuperando la dinámica laboral en la ciudad no se debe asumir como que ya no hay riesgos: “Si bien vamos poco a poco liberando la posibilidad de salir a trabajar y de disfrutar algunas actividades que antes estaban prohibidas, no podemos bajar la guardia”, puntualizó.