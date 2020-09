“Nos insultaron y golpearon”: joven detenido por la Policía en Cartagena

Un grupo de jóvenes universitarios que se sumaría a la ‘Velatón’ convocada en el barrio San Francisco contra los abusos policiales, fueron detenidos por miembros de la institución en Cartagena, presuntamente sin explicación alguna.

Según la denuncia, los jóvenes universitarios ingresaron a la estación de Chambacú, donde un grupo de uniformados los habrían agredido a golpes y cachetadas.

“Yo vi por las redes una publicación de una Velatón y vine como lo he hecho en otras que han convocado. Mientras estábamos esperando que llegara más gente, hablé con otras personas que venían a lo mismo. De repente, llegaron como cuatro o cinco motos de policías, nos insultaron y empezaron a jalarme por la camiseta, incluso hubo uno de ellos que le decía a su compañero que se calmara”, aseguró uno de los afectados quien pidió mantener su nombre en reserva.

Posteriormente las ocho personas fueron llevadas hacia la Estación de Chambacú. “En el patio nos pusieron en fila y nos sentaron. Ahí nos dijeron que por qué protestábamos que no teníamos que hacerlo. Yo respondí que eso era un derecho constitucional y lo estábamos haciendo pacíficamente. Luego llegaron varios y dijeron vamos a golpearlos, empezaron a golpear a la gente”, relató el joven.

Lea también: En Cartagena, jóvenes universitarios fueron detenidos por la policía

El afectado contó que recibió una fuerte cachetada en el oído por parte de uno de los uniformados. Además, explicó que lo obligaron a firmar un acta donde él manifestaba que no había recibido ningún tipo de agresión dentro de la estación.

“Un policía empezó a llenar el libro de salida con mis datos, leí que puso que yo manifestaba no haber recibido ningún maltrato verbal ni físico. Yo le pregunté que por qué ponía eso y me dijo que tenía que ir a Medicina Legal a demostrarlo. Me dijo que si no firmaba eso no salía, así que me tocó hacerlo”, declaró.

Tras conocerse la situación, el Secretario de Interior, David Múnera Cavadía, pidió que fueran dejados inmediatamente en libertad, por considerar que no existía ninguna justificación para que los uniformados actuaran de esa forma. Horas después los estudiantes fueron liberados.