Alcaldía revisará el caso del parque San Rafael en la Calera

La alcaldesa Claudia López solicitó a la gerente del Acueducto, Cristina Arango, que se revise con los habitantes de La Calera y con el sindicato de trabajadores del Acueducto, las observaciones que tiene cada parte y así saber si se puede retomar el proyecto del parque que iba a quedar ubicado en el embalse san Rafael.

Según la explicación que entregó la alcaldesa durante la visita que hizo a la Empresa de Acueducto de Bogotá, es necesario entender que pasa allí para buscar una solución.

“A mí me gustaría entender qué es lo que les preocupa en concreto y ver cómo lo pudiéramos resolver, porque acá hay varios actores, ellos (Sindicato de trabajadores del Acueducto) que tienen una posición, pero también La Calera con quien tenemos un compromiso de hacer ese parque, no tiene que ser así, pero debemos resolver eso. Llevamos 20 años de deuda, y dentro del borde oriental que ahora va a tener Regiotram del Norte y que seguramente va a extender el metro hasta la 100, decidir si se hace eso o no es importante, entonces es importante retomar una conversación tanto con la comunidad como con el sindicato para entender sus preocupaciones y así encontrar una alternativa”, explicó Claudia López.

El proyecto del Parque Ecológico San Rafael fue propuesto por la administración de Enrique Peñalosa y a mediados de enero del 2019 se anunció la apertura de la licitación para su construcción, en el que se invertirían cerca de $138.000 millones.

Según indicaron en su momento, la finalidad del proyecto era la de convertir el embalse en un complejo turístico gratuito con senderos, ciclorrutas y restaurantes, entre otras actividades.

En marzo del 2019, el sindicato de trabajadores de la Empresa de Acueducto de Bogotá solicitó a un juez frenar el proyecto, mientras se estudiaba su impacto ambiental, dijeron también que había que tener en cuenta que el embalse surte de agua a una parte de Bogotá.

En noviembre del 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró las medidas cautelares a través de las cuales ordenó a la Empresa de Acueducto de Bogotá suspender el proceso de contratación para adelantar la construcción de un parque ecológico en inmediaciones del embalse San Rafael.