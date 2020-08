Así fue la violencia durante 6 décadas contra miembros de la UIS

El conflicto armado que padece Colombia desde antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán se ensañó también con miembros de la comunidad de la Universidad Industrial de Santander, UIS quienes fueron perseguidos aún por fuera de los límites de Bucaramanga. Los autores de este tipo de hechos fueron grupos de extrema derecha, agentes del estado y en algunos casos el ELN revela una investigación de la Corporación Credhos para la Comisión de la Verdad.

El informe resume las diferentes formas violentas que rodearon a la UIS entre 1947 y 2011. Ramón Essaú Abril Espíndola, integrante de Credhos informó que durante la investigación se hizo un ejercicio de sistematización de los principales responsables, hechos, momentos, prácticas y situaciones conexas que propiciaron la victimización de la comunidad universitaria durante 6 décadas.

El estudio de Credhos se divide en dos grandes secciones; las víctimas letales y las que no murieron. La persecución de la comunidad universitaria no solamente se generó en el área metropolitana. "Debido al hostigamiento y la estigmatización, muchos estudiantes, sindicalistas y profesores debieron desplazarse de la ciudad y fueron asesinados o desaparecidos en otras regiones del país. Eso demuestra que la violencia no provino de una estructura local sino que los perpetradores tenían una gran capacidad de operación y coordinación de carácter nacional".

"Seguían y rastreaban a las personas que salían de la ciudad", destaca la investigación. En total, el documento de Credhos estableció que 57 personas ligadas a las UIS murieron durante esos años. 20 casos ocurrieron por fuera de Bucaramanga. "Los actos no se centraron en estudiantes. También encontramos victimización hacia trabajadores, profesores y egresados", refiere Abril Espíndola.



Los hechos violentos tuvieron dos picos muy fuerte entre 1980 y 1996. En 22 casos no se pudo establecer la autoría, pero en el resto de hechos sí hubo una identificación de los responsables: el Ejército Nacional 17, la Policía 8, los paramilitares 5, la guerrilla del ELN 4 casos y 1 atribuido a civiles. La comunidad universitaria tiene 16 desaparecidos.

Por víctimas no letales, Credhos encontró que hubo 425 casos que se concentraron entre 1999 y 2011. La corporación halló evidencias de que la mayor parte de este tipo de hechos ocurrieron a partir desde 2003, cuando el proyecto paramilitar se quería tomar la institución y alcanzó a cooptar algunos órganos administrativos.