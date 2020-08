La alcaldía de Medellín le pidió la renuncia al director de la FFA

Juan Luis Isaza Londoño, estará como director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia hasta el próximo 31 de agosto, la razón es que la delegada de la alcaldía de Medellín para el consejo administrativo, María Camila Villamizar, y quien es la secretaria privada de la administración municipal, le pido al señor Isaza que presentara la carta de renuncia, pese a los buenos resultados, los mismos que le resaltaron en la reunión citada por la funcionaria.

La reunión fue hecha el pasado 31 de julio y cuando se le dio la recomendación al director de la fundación, incluso después de enumerar positivamente los objetivos logrados bajo su dirección que inició el 3 de abril de 2017, en dicha reunión también participaron los 5 integrantes del consejo.

“La señora María Camila en representación y como apoderada del municipio de Medellín me pide que presente mi carta de renuncia. Yo pregunto cuáles son las razones y me dicen que hay ninguna razón, que todo lo contrario que no hay no hay sino reconocimiento a la labor mía”, contó el señor Isaza a Caracol Radio.

También relató que, por el tipo de contrato que tiene a término indefinido y no de libre remoción y nombramiento y, ante la inexistencia de un motivo para despedirlo pidió una indemnización, solicitud que hizo el 1 de agosto mediante un correo electrónico y que fue aceptada.

“Ellos plantean que quieren darle unos nuevos aires a la fundación y que pretenden redireccionarla. Hablaron también y de esto se viene haciendo hace algún tiempo de una reforma de estatutos, además vale la pena comentar que los estatutos de la fundación se modificaron hace unos tres años y medio aproximadamente”, agregó.

Finalmente explicó que la intención real de su salida no la tiene clara y que sería la alcaldía quien explique el motivo de porque solicitó su salida y al mismo consejo administrativo por apoyarla.