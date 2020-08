Precarias condiciones en el CAP de Arroz Barato en Cartagena

Barro, mosquitos, polvo e incomodidades, son el pan de cada día para los usuarios del CAP en el barrio Arroz Barato, quienes acuden diariamente, pese al abandono del Distrito que según la comunidad, hace 12 años no invierte un peso.

Las necesidades en materia de infraestructura son amplias, el acceso al centro asistencial no tiene ningún tipo de señalización, y mucho menos un piso que evite caídas; ya ni siquiera los avisos han quedado buenos, no obstante, la misma necesidad hace que los pacientes deban llegar.

"Este Gobierno no le ha prestado atención al CAP, no sé si están cobrándonos el hecho de impedir la llegada de pacientes COVID-19, pero hace más de una década no se invierte un peso. Han habido donaciones de la empresa privada y nadie da razón de eso", expresó un vecino del sector.

La comunidad hace un llamado a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Dadis, para que se hagan presentes y con recursos, intervengan el centro de salud.