Corte negó tutela a Soledad Tamayo para ocupar curul en el Congreso

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le negó la tutela a la excongresista Soledad Tamayo, con la cual buscaba quedarse ocupando la curul que dejó la la profuga exparlamentaria Aida Merlano, condenada por delitos electorales.

Tamayo, aseguraba que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al exigirle dejar la curul porque se debía aplicar la silla vacía, es decir el partido debía perder un puesto en el Congreso.

Sin embargo, el fallo argumentó que no existía ninguna anomalía y no había irregularidad alguna por lo cual no había fundamentos para acoger lo alegado por Tamayo.