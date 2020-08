Carlos Lehder no ha autorizado a su hija como vocera: Abogado

El abogado del ex narcotraficante Carlos Lehder que logró su traslado a Alemania luego de cumplir su condena en Estados Unidos ratificó que el ex capo del cartel de Medellín está bien de salud y que no ha autorizado a su hija en Colombia para hablar en nombre de él.

En entrevista con la Wradio Oscar Arroyave abogado de Lehder confirmó que el comunicado que se conoció en medios locales en Armenia hace una semana es real y que desde Alemania aseguró que no entiende porque su hija Mónica Lehder con la que se ve ni habla hace años está tomando su vocería.

Contexto: "Mi padre está feliz y planeando una libertad tranquila": Mónica Ledher

Sobre su estado de salud el abogado indicó que el excapo está muy bien de salud física y mental y gozando de su libertad en Alemania.