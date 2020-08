Denuncian que GobCaldas compró ventiladores de UCI a empresa agropecuaria

La Corporación Cívica de Caldas, organización de veeduría ciudadana, solicitó a la Contraloría Departamental que realice un control fiscal a dos contratos que la Dirección Territorial de Salud de ese territorio llevó a cabo entre abril y mayo del presente año, con el objeto comprar equipos de ventilación asistida.

De acuerdo con la denuncia de la corporación, se incurre en imprecisiones en tiempos, valores y conveniencia de los equipos. "Se pretendía comprar a una empresa que, realmente, tenía experiencia en la comercialización de insumos agrícolas. Es decir, sin conocimiento en la importación y comercialización de estos equipos clínicos sofisticados", explicó su gerente, Camilo Vallejo.

Según estableció la organización, a través del primer contrato se iban a comprar 6 ventiladores por un valor total de $528,000,000 ($88,000,000 cada uno), con la empresa AgroBest SAS. A pesar de que dicha compañía, "en su página ofrece equipos de producción agrícola entre otros, pero nada de salud".

Sin embargo, aclaró Vallejo, "hubo un primer contrato donde se recibieron 3 ventiladores, que sí se pagaron. De esos equipos desconocemos cuál es su uso y su calidad. Y preguntamos por la calidad dado que el segundo contrato (de los 6 ventiladores), finalmente se detuvo por común acuerdo entre las partes; justamente por falta de calidad en los equipos".

De hecho, añadieron que "los equipos en el mercado de la referencia 840, que son más modernos, valen menos de 30 millones de pesos. Los ventiladores de la cotización son también muy viejos". Algo que, señaló el gerente, hace pensar que los equipos que sí se recibieron tampoco deberían estar en las mejores condiciones.

"Nos preocupa que sean ventiladores usados, que no cumplan con los mínimos técnicos. Dicen que están en el hospital de la Dorada, pero no ha sido corroborado oficialmente. No sabemos si se están utilizando actualmente. Perdimos la oportunidad de conseguir, en debida forma y con contratistas que sí tengan experiencia, estos equipos tan urgentes para el departamento", manifestó.

Por su parte, el diputado del departamento Carlos Serna añadió también otras "irregularidades que vienen pasando con la contratación en la Territorial de Caldas. Hay un contrato de unos tapabocas que fueron pedidos primero, y posteriormente realizaron el contrato. Y uno más, para alquilar equipos como monitores y ventiladores por sumas muy altas. Salía mejor comprarlos nuevos, porque valían menos que la contratación que hicieron".

"Estamos ocupados desde la Asamblea por todas estas irregularidades. Esperamos que la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía investiguen estos tres contratos, para que la ciudadanía se dé cuenta de las anomalías que se cometieron durante la pandemia", concluyó Serna.