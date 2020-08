Cámara de Comercio llamó a los gremios a rodear a EPM

Luego que el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el gerente de EPM anunciaran que demandaran a los consorcios constructores de Hidroituango, se formó una polémica, porque la junta directiva aseguró que pese a la delicada decisión, no fueron consultados, por lo que este martes citaron a una junta extraordinaria, en la que no participó el alcalde, quien funge como presidente de la junta. Los 8 integrantes de la junta renunciaron como protesta de lo calificaron como una preocupación porque argumentaron “no se estén observando las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”, en un comunicado.

Renuncian 8 miembros de la junta directiva de EPM

Esta decisión generó un gran revuelo en el departamento por la gravedad del hecho, por ello muchos sectores se prenunciaron, además de exgerentes de EPM, gremios y sindicatos.

Por ejemplo, Lina Vélez de Nichols, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, lamentó la renuncia de la junta directiva de EPM y llampo a los gremios a apoyar la empresa en este momento difícil.

“Pero entendemos que renuncian porque no tiene las garantías necesarias para orientar y dirigir la empresa más importante de los antioqueños”, aseveró.

Urabá, el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá entrarán en cuarentena

También solicitó al alcalde Daniel Quintero que con sensatez y serenidad se retome la institucionalidad de EPM.

Mientras que Federico Restrepo, exgerente de EPM, opinó que no entiende las razones que han motivado al alcalde a no tener en cuenta a la junta directiva.

“Esto genera un problema de gobernabilidad e incertidumbre muy grande, no solo hacia adentro de la compañía sino hacia afuera. Yo quisiera creer que todo obedece a la inexperiencia de nuestro gobernante local”, recalcó.

Entrevista con el cabecilla de las disidencias del frente 18 en Ituango

Finalmente indicó que, espera que todo se solucione prontamente por el bien de la compañía que ha tenido un horizonte claro los 65 años de existencia.