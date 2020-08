Secretaria de Educación del Valle Mariluz Zuluaga dio positivo para covid

A través de su cuenta de Twitter la secretaria de educación del Valle, Mariluz Zuluaga, confirmó que a pesar de las precauciones que ha tomado, la prueba de covid-19 que se había realizado resultó positiva.

Zuluaga expresó que ha presentado síntomas leves. Además, añadió que ingresará de manera inmediata a cuarentena durante 14 días, al igual que todo el personal que la frecuentaba.

"No siento ahogo, ni fiebres, es como una gripa muy fuerte. Obviamente me tengo que aislar porque no puedo poner en riesgo a nadie", dijo a Caracol Radio la Secretaria de Educación departamental.

Por el momento se espera el pronunciamiento de la gobernadora Clara Luz Roldán, para establecer quién quedaría a cargo de la Secretaría, mientras el estado de salud de la funcionaria mejora.

La jornada que se cumplirá durante el día de hoy, para la entrega de sim cards a los estudiantes de ocho municipios del Valle del Cauca, estará a cargo de la gobernadora y la subsecretaria de Calidad Educativa, Ana Milena Ortiz.