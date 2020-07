En Cartagena, demoras de la EPS Sura por medicamentos

Blas Guerrero, es un paciente adulto mayor que luego de varios trámites fue trasplantado de riñón en la ciudad de Medellín.

Hoy este usuario de EPS Sura, vive una preocupante situación, según él, porque no le han entregado los medicamentos vitales que necesita, no solo para su condición de paciente renal, sino también para otras patologías que padece como diabetes, hipertensión; y ahora sobrepeso.

"Me mandan de un teléfono a otro, y actualmente me ha tocado prestar unos medicamentos que son de alto costo; hablamos de millones. Yo no tengo las condiciones, y mi estado físico ahora es muy vulnerable para la situación tan delicada que estamos viviendo en el mundo. A Sura parece que no le interesara atendernos", expresó el denunciante.

En total son 14 medicinas diferentes, las que mantienen bien a Blas, quien espera de manera rápida solucionar esta situación que pone en riesgo su salud.