"Jamás existieron sobrecostos": De la Pava

La exgerente de Ibagué Limpia, Ángela De la Pava salió al paso a unos cuestionamientos lanzados desde el Concejo Municipal por parte de la cabildante Linda Perdomo, quien habló de unos posibles sobrecostos en el proceso de contratación para el mejoramiento y mantenimiento de parques y áreas verdes.

La concejal incluso habló que en la adquisición de un parque biosaludable se invirtió una cifra cercana a los 88 millones de pesos.

"Jamás existieron sobrecostos. Si la concejal vio alguna inconsistencia por qué no hizo el reclamo en su momento cuando podíamos dar toda la claridad del caso. Ahí está la trazabilidad de la contratación. Ella habla de un parque infantil por 88 millones de pesos, el cual no existe. Es una vil mentira", aseguró la exgerente.

De la Pava recordó que bajo su gerencia compraban kits de 8 y 9 máquinas que se ponían en los barrios y su valor no superaba los 20 millones de pesos y que están en uso todavía.

De la Pava lamentó que en el tiempo que estuvo al frente de la entidad no fuera invitada al Concejo para exponer las inversiones que se realizaron en el embellecimiento de la ciudad.

"Los concejales nunca entendieron la naturaleza de la empresa. No me podían citar porque nos regíamos por el derecho privado, pero tampoco me invitaron a una sesión. Es lamentable no haber tenido esa oportunidad", recalcó De la Pava.

