Venezolanos están retornando al país

En Santander se denuncia por parte de las comunidades que tienen sus viviendas a un lado de la vía Bucaramanga – Cúcuta, que la población venezolana está retornando nuevamente al país.

Nicanor Carvajal, presidente de la junta de acción comunal de la vereda el Mortiño vía Cúcuta, dijo que todos los días se ven caravanas de familias que están llegando a Bucaramanga, como lo registrado hace un año.

Agregó que para ellos esta población de extranjeros, es un problema ya que muchos de estos ciudadanos que vienen con hambre y frío, se tornan agresivos con la gente que no les ofrece ayuda, presentándose en algunos casos ataques a los residente del sector.

Además caminan por las vías sin tapabocas y ningún elementos de bioseguridad por la COVID -19.