Alcaldías siguientes no podrán modificar el logo institucional

En un debate que se hizo de manera virtual en el Concejo de Bucaramanga, los corporados Carlos Felipe Parra y Danovis Lozano, dieron a conocer que durante varios años de mandato se han gastado 23 mil millones de pesos en las modificaciones del logo institucional de la administración municipal.

Por lo anterior, se aprobó un proyecto que impida que a partir de la fecha, las administraciones próximas puedan invertir en la modificación de los logos.

"No se puede gastar un peso en promover gobiernos, lo único que se puede promover es la institucionalidad y el escudo de Bucaramanga, porque siempre se gasta plata en pendones, chalecos, vallas, etc. La otra medida es que , de ahora en adelante todos estarán identificados con el escudo de Bucaramanga, la única excepción es el de la dirección de Tránsito".

Carlos Felipe Parra, concejal de la ciudad, indicó que fue un debate duro para aprobar el proyecto de ley, sin embargo, al final, se obtuvieron 19 votos de los corporados.