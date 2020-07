VIDEO: Gobernador y su gabinete se someterán a pruebas de COVID-19

A través de su cuenta de twitter el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, informó que se sometió por segunda vez a la prueba de COVID-19 junto a su núcleo familiar, dado el aumento de casos en el departamento.

El mandatario señaló que aunque no tiene síntomas, se tomó la muestra por prevención, "una vez me he realizado la prueba y queremos descartar alguna situación de contagio, y debido a las altas cifras que se vienen registrando he dado la instrucción al gabinete para que también se realicen el examen".

El departamento ya llegó a los 2.724 casos de Coronavirus, de los cuales 714 personas se han recuperado.