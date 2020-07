Policía inició indagación por confusos hechos en los que falleció una mujer

Una familia de luto en el barrio Rebolo y una indagación preliminar por parte de la Policía en Barranquilla, dejó como resultado los confusos hechos que atendieron uniformados en el sector de los "Tres postes" este viernes, y que según denunció la comunidad, se presentó un posible abuso de autoridad que dejó sin vida a Ángela Pérez.

De acuerdo con la denuncia, la Policía ingresó a un paraje donde al parecer se da el expendio de estupefacientes y terminó dentro de una vivienda donde se registraron los hechos.

"Ellos se metieron en la casa agresivamente, mi hermana no sufría de nada y ellos le pusieron el arma y le pegaron en el pecho y de la pegada en el pecho, ella empezó a ahogarse y a mi cogieron y me pegaron toda, me rasparon, me tiraron y me llevaron sin blusa al CAI de San José", aseguró Iris Pérez, hermana de la mujer fallecida.

Al consultar a las autoridades, el Coronel Manuel Rojas, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que los uniformados fueron agredidos en medio del patrullaje.

"En labores de patrullaje, el cuadrante del sector de Rebolo, atiende un motivo de Policía, pretendiendo conducir a una persona hasta la UCJ y en ese momento varias personas intervienen en el procedimiento policial, se inicia una agresión contra de los policiales" explicó el coronel, quien agregó que poco después se conoció el fallecimiento de una femenina que ingresó al hospital de Barranquilla por lesiones al parecer provocadas por un objeto contundente.

Lea también: Reapertura del comercio en Barranquilla será por localidades

A raíz de este hecho, el Coronel explicó que desde la Comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla se ordenó aperturar una indagación preliminar por parte de la oficina de Control disciplinario, para establecer "qué fue lo que realmente pasó y la implicación o cuál es la situación real y y el grado de implicación de los uniformados si llegase a haberla para así continuar con la investigación también por parte de la justicia penal militar".