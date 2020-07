Falleció el periodista cordobés Humberto Negrete Peña

El veterano periodista Humberto Negrete Peña falleció el martes 14 de julio. Presentaba quebrantos de salud desde hace algunos días y fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica de la capital de Córdoba.

Su voz se apagó a los 64 años de edad, tras laborar por décadas en diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos e impresos, tales como RCN Radio, La Voz de Montería, Canal TV5 y el diario La Piragua.

Era ampliamente apreciado en el gremio de periodistas de Córdoba y se caracterizó por reflejar los problemas que aquejan a las comunidades.

Los miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería (CPCM) lamentaron la muerte del veterano periodista. “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y compañeros”, comentó el presidente del CPCM, Orlando Benítez Quintero.

Jaime Montoya Coronado, uno de sus colegas y amigo, expresó: "con profundo dolor recibimos la confirmación de la muerte del periodista Humberto Negrete Peña. Se ha ido uno de los comunicadores radiales más experimentados del departamento de Córdoba".

“Ha partido hacia la eternidad un excelente contertulio que conquistó el aprecio y afecto del gremio, y el reconocimiento de la comunidad marginal por la que trabajó incansablemente durante más de tres décadas”, agregó Montoya Coronado.

También se pronunció el periodista Edgar Astudillo: “La muerte de Humberto Negrete me ha golpeado mucho. Y me ha golpeado más allá de lo podía imaginar. Lo conocí hace décadas cuando usábamos las Olivetti y las Remington en la elaboración de cuartillas. Su enorme humildad, su ilimitada sencillez y su vocación periodística me hicieron referenciarlo como un hombre bueno, un colega excepcional y un autodidacta sin aspavientos de ninguna naturaleza”.

El periodismo cordobés está de luto, pues, además de la partida de Humberto Negrete Peña, el pasado 12 de julio falleció el periodista Javier Salgado Morelo en el municipio de Cereté.

En medio de la pandemia, el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería hace un llamado a todos los colegas que ejercen valientemente su labor en nuestra región para que extremen las medidas de autocuidado y atiendan las recomendaciones de las autoridades frente a la dura realidad que se vive en el mundo por el COVID-19.