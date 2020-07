Así quedó habilitado el Mercado del Sur de Montería para su funcionamiento

A partir de este lunes 13 de julio quedó habilitado el Mercado del Sur para iniciar con las labores de cargue y descargue de los alimentos.

Estarán habilitadas sólo tres entradas y dos salidas, ubicadas así: una entrada por la carrera nueve en sentido de Sur a Norte; la segunda, por la carrera 8E, y la tercera entrada es peatonal y está ubicada diagonal a la estación de gasolina de Terpel. Las dos salidas habilitadas son la carrera 8F y por el Parque Obreros.

Con apoyo del Grupo de Vigilancia Especial (GEVI) y la Policía Metropolitana se realizarán los controles estrictos en cada una de las entradas para verificación de protocolos de bioseguridad y revisión del cumplimiento del pico y cédula a través de la plataforma CURBAMOVIL, así como el control de aforo.

Por otra parte, con la Policía de Tránsito y el Grupo Guardianes del Espacio Público realizarán controles para evitar la invasión del espacio público, ayudar a la movilidad y verificar que se cumpla con el horario de cargue y descargue que va de 7:00 p.m a 7:00 a.m., en la parte externa y en la parte interna de 4:00 a.m a 9:00 a.m.

El horario de atención al público del Mercado será de 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

“Esta semana será una semana de prueba para medir el cumplimiento de los protocolos y el comportamiento de los ciudadanos, si se observa que las medidas adoptadas que son resultado del diálogo y el compromiso expresado por los comerciantes no están siendo acatadas, se establecerán nuevas restricciones”, mencionó el secretario de Gobierno, Gabriel Moreno Guerrero.

¿QUÉ SE HIZ0?

Durante los cinco días que se mantuvo cerrado el Mercado, se realizó diariamente limpieza y desinfección de las áreas internas, externas y vías aledañas a este. Además, se hizo retiro de escombros y limpieza de cunetas de desagüe.

Estas acciones fueron coordinadas por las Secretarías de Gobierno, Planeación, Infraestructura y Tránsito con el acompañamiento de la Policía Metropolitana, Ejército Nacional y apoyadas por las empresas Servigenerales, Veolia y Concretos del Sinú.