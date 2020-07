Alcalde Ospina insiste en el uso de la Ivermectina ante MinSalud

El pasado domingo 12 de julio, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio, en un comunicado en la página web del Ministerio publicó que "la ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el covid-19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso".





Ante tal comunicación el Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, le hizo un llamado al viceministro "hay que tener creatividad y no quedarse enroscado en la borocracia en momentos tan complejos como este es fundamental ser creativos y por eso yo convocaría a que el Ministerio y el viceministro Moscoso, en especial, valorara lo que otros científicos le están proponiendo"

En cuanto a la Ivermectina, el alcalde recordó que es una molécula que hace 40 años está en el mercado, que está libre de patente y por ende no es costosa, que tiene pocos efectos colaterales, que tiene poca interacción con otros medicamentos y que orientada responsablemente puede ayudar en la batalla frente al COVID-19.

También puntualizo Ospina que, como médico, no dudaría en hacer el uso del medicamento para salvar una vida.