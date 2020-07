Denuncian estafas por trámites en programa Familias en Acción de Cartagena

En Cartagena, dos denuncias se conocieron en las últimas horas en el programa Familias en Acción, luego de que madres vinculadas en Bayunca y La Boquilla señalaran posibles estafas en sus comunidades.

El primer caso ocurrió en el corregimiento de Bayunca, en el que madres líderes informaron de personas que están visitando casa por casa, para supuestamente incluir niños en el programa Familias en Acción. Los presuntos estafadores piden dinero y documentos de identidad.

En la segunda denuncia, unas madres de La Boquilla fueron sorprendidas por personas que prometían levantar las suspensiones en Familias en Acción a cambio de dinero. También iban desplazándose por la comunidad, diciendo ser representantes del programa.

En ambos casos, Familias en Acción se permite informar que en este momento no hay ampliación de cobertura, no hay inscripciones, ni ningún otro tipo de procesos para afiliar a nuevas personas al programa. Además, todos los procesos de levantamiento de suspendidos se realiza directamente en los puntos de atención virtual del programa, son gratuitos todos los procesos operativos y no se están usando ningún tipo de intermediarios.