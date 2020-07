Expertos no ven acertado reducir el porcentaje del IVA

Carlos David Cardona Arenas, docente del Departamento de Administración y Economía de la Universidad Autónoma de Manizales, dijo en Caracol Radio que la propuesta de bajar el IVA al 8 por ciento haría que el déficit fiscal aumente de manera considerable, y podría comprometer el nivel de inversión por parte del Gobierno Nacional en diferentes programas sociales.

Afirmó que en estos momentos de crisis por la pandemia de COVID-19 existe una marcada desaceleración de la economía en el país, y que el IVA es precisamente un estabilizador de la situación, por lo cual bajar su recaudo a la mitad es una medida poco práctica que generará un desequilibrio financiero en el Estado a corto y mediano plazo.

Hizo énfasis en que los ingresos de los ciudadanos no se mantendrán estables por el desempleo actual y la proyección al alza de la tasa de informalidad, por lo que no es claro que una rebaja del IVA produzca un aumento considerable del consumo para aprovechar una reducción de la carga tributaria; pues se necesitaría un equilibrio salarial importante para que las personas incurran en gastos que finalmente sí puedan pagar, y no les representen a la larga penalidades por mora o el agravamiento de su situación económica.

