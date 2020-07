Protesta del Plan Maestro de Espacio Público

Se enteraron que el gobierno nacional extendió el confinamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto y decidieron salir a la calle, argumentando que no aguantan más el encierro, sin plata y sin comida.

Son unos 200 vendedores ambulantes sin licencia que hacen parte del Plan Maestro de Espacio Público del centro de Bucaramanga y realizan una jornada de protesta en el Parque Santander, le están pidiendo a la administración municipal que los dejen trabajar con todas las medidas biosanitarias de seguridad por coronavirus.

Expresan que en sus hogares no hay no hay comida y están aguantando hambre y no tienen para pagar los servicios públicos y ahora que pase la cuarentena se los cortaran.

Argumentan esos vendedores ambulantes que a ellos como tienen carros y módulos no los dejan trabajar, mientras que las otras personas de la informalidad que no están en ningún programa si están trabajando sin ningún problema.