Científicos hablan de mal manejo de la pandemia en Santander

Científicos que conformaban la sala de situación de COVID-19 que servía de vigilancia para tomar acciones dependiendo del comportamiento de la pandemia, anunciaron su retiro, por discrepancias con la Gobernación de Santander.

Lea también: Hallan fósil de pterosaurio en Zapatoca



Javier Idrovo, profesor de la Universidad Industrial de Santander y epidemiólogo dijo que no se le ha dado un manejo adecuado a la situación, y prueba de ellos es que los casos de Coronavirus en el departamento viene en aumento.

El desempleo juvenil llegó al 31% en Santander

"íbamos en 50 casos largos a comienzo de junio y en este momento ya llevar más de mil es una aceleración muy marcada lo que tenemos en estas últimas semanas. La Gobernación no nos está dando para saber como están los casos", dijo el científico.

Dijo el experto que no es bueno que tres meses después de la pandemia aún no se han adquirido ventiladores ni nuevas camas de cuidados intensivos. También criticaron que el laboratorio de Salud Pública Departamental no está al servicio, cuando se le hicieron varias adecuaciones.