Después de 13 años un hombre deja de vivir en una alcantarilla

Después de 13 años viviendo en una alcantarilla cerca al parque Simón Bolívar, Roberto Martínez un hombre que próximamente cumplirá los 73 años de edad salió de este lugar para tener un hogar, tranquilo, cómodo y seguro para su salud. Aunque desde muy pequeño vivió en la calles de la ciudad hoy se despide de esta y empieza una nueva vida.

"Soy hijo de un habitante de calle y mi mamá era prostituta entonces yo recibí desde siempre esa herencia. Pero, después de tanto tiempo me preguntaron ¿usted cómo quiere vivir? Y yo respondí, que quiero vivir de ahora en adelante en un hogar que no tenga que mudarme de un lado para otro y que no haya tanto drogadicto porque yo dure 31 años en eso y ya quiero cambiar mi vida", aseguró el señor Roberto.

Cuando llegaron los ángeles azules hasta este lugar, el señor Roberto no dudó ni por un segundo tomar la decisión de cambiar su vida, con un techo y comida digna donde pasar sus días.

"Me siento contento no se cómo agradecer esto, tengo ganas de llorar de la alegría por este nuevo paso que doy", dijo.

Desde la secretaría de integración social, le están brindado todos los cuidado y por el momento el señor Roberto está cumpliendo con una cuarenten estricta para que en poco días pueda estar con su demás compañeros.