Nuevas denuncias de presunto acoso sexual de profesor en la Uniatlántico

Pese a que ha preferido no conceder entrevistas oficialmente, la estudiante de la Universidad del Atlántico, quien compartió a través de redes sociales una situación por un presunto caso de acoso sexual de parte de uno de sus profesores, habló con este medio para dar a conocer lo sucedido.

Lo que comenzó con una solicitud para ser incluida en el grupo de WhatsApp de una asignatura, terminó en conversaciones con fotos íntimas que el mismo docente a cargo, le envió a la estudiante, en medio de los chats que sostuvieron.

La joven, a quien llamaremos Diana, pues ha preferido que no se exponga más su identidad, explicó que se había resignado a terminar su semestre así, y se vio obligada a responderle los mensajes al docente en medio de conversaciones en términos de una amistad cordial, por miedo a que éste tomara retaliaciones en su contra y la hiciera perder la materia y por consiguiente su beca.

“Cuando uno tiene un tipo de gran poder, uno simplemente intenta ser amable y que no crea que lo tratas mal (...) Después de la primera semana fue cuando yo hice la llamada al funcionario y cuando me dicen que no se puede hacer nada en mi caso y que le siga la corriente, es cuando ya me sentía presionada a responder porque cuando a ti el profesor te manda 48 mensajes todos los días o 30, o 12 o notas de voz de 20 minutos, entonces así era la dinámica”.

Diana dijo que se puso en contacto con la institución al menos en dos oportunidades, pero no fue asesorada correctamente y solo hasta este jueves, luego de que su caso se conociera públicamente, fue que la universidad se pronunció y la cambió de grupo y desde entonces, ha recibido el acompañamiento por parte de los directivos de la Uniatlántico, pero lamentó no haber contado con el apoyo en el primer momento.

Así mismo, luego de su publicación, ha conocido de más casos similares que también involucran al mismo docente.

“Él decía que por lo de ser psicólogo podía ayudarme a abrirme más, entonces hablar con él ya me daba dolor de cabeza porque no sabía qué responder, entonces yo dije: quiero exponerlo, pero eso significaba exponerme yo, pero me daba miedo hacer eso”

Al consultarle por las declaraciones del docente, dijo que no sabe si tiene un problema mental o no, pero se atrevió a exponer la situación, cansada de que no le crean a las mujeres en este tipo de hechos “la manipulación por poder y un cargo sí nos afecta y no lo vemos al principio” concluyó, que así como ella, deben haber muchas que se terminan sintiendo culpables por no saber qué hacer.

Nuevas denuncias

El caso de la estudiante, que a través de redes sociales dio a conocer lo que sería un caso de acoso sexual por parte de un docente de la institución, no sería el único, pues Caracol Radio conoció el testimonio de dos estudiantes que también señalan al profesor por sus tratos inapropiados.

Las estudiantes, quienes han preferido mantener su nombre en reserva, serán identificadas como Manuela y Sofía. Ambas, cada una por su cuenta y sin saber nada de la otra, le escribieron al profesor por temas relacionados con la asignatura, que solo se dicta por medio de un grupo de WhatsApp, teniendo en cuenta las dificultades de la pandemia y que al parecer, el docente no maneja otras plataformas digitales.

Llama la atención que a las estudiantes, les pide que pongan de perfil una foto donde pueda apreciarlas de cerca y además les hace comentarios al respecto, tal como sucedió con el primer caso que se conoció y en el que también está involucrado el docente.

Caso uno

Esta joven que llamaremos Manuela, ha decidido entregar su testimonio bajo anonimato, luego de ver las publicaciones del primer señalamiento que se dio a conocer y en el que identificó que se trataba del mismo docente, que lleva cabo las clases por WhatsApp.

“Él al igual de Diana* me habla como maquillando la situación y empieza diciendo que soy una mujer muy valiente, muy bonita y una serie de cosas y aparte me pide que cambie la foto de perfil que no podía verme bien y no sabía quién era” explicó la joven, quien la modificó, para que el profesor identificara quién le estaba escribiendo.

En la conversación, el profesor insistió por segunda vez en que la joven cambiara la foto, a pesar de que ya la había modificado, ya que según él no lograba apreciarla bien “Ah y me quedé esperando la foto iba enviar no logro precisar su rostro, pero tranquila. Es que quería tener un acto de……?” pero Manuela se negó, pues ya le parecía sospechosa la petición del docente, quien le insinuó sostener una amistad y ella respondió que no consideraba el tema relevante.

El docente llevó la conversación primero por lo que “intuía” de ella a partir de la foto, luego le propuso una amistad y finalmente se ofreció a darle dinero para ayudarla desinteresadamente, ya que él es “filántropo altruista humanista” y según le dice, ha ayudado a muchos estudiantes y hasta tiene amistades con alumnos que tengan así como él “madurez, cualidades afines y ser centrados y prudentes”.

A pesar de las múltiples mensajes del docente por enviarle dinero a la joven, esta se negó y le dio fin a la conversación al explicarle que tenía que ocuparse.

Manuela dijo en diálogo con Caracol Radio, que conoce el caso de otras estudiantes a las que les ha sucedido una situación de ese tipo “él les había solicitado una foto para conocerlas, escribiéndoles que son muy bonitas, que parecen modelos y otra persona le tuvo que escribir desde el celular de la hermana y a la hermana también le dijo estas cosas”

Explicó que por su cuenta buscó asesoría para saber cómo actuar en este caso y finalmente no ha obtenido respuesta y aunque espera que el profesor no siga dando clases, reconoce que a las chicas les da miedo y les cuesta poner sus casos en conocimiento, pues temen que todo siga como si nada y terminen perjudicadas, ya que “todo el mundo siempre le da el lado a la otra persona y siempre el malo termina siendo la persona y no quien comete el abuso como en este caso”.

Caso dos

Una vez más en este caso, se repite el discurso del docente, de pedir fotos donde pueda identificar mejor a las estudiantes. A la joven la llamaremos Sofía.

“Yo no tenía foto de perfil, lo que me plantea él es que no tengo foto, entonces que ponga una para saber quién le escribía, yo la pongo, pero me sale con la triste historia que la foto no le sale y yo le tomo una captura a mi foto y cuando se la envío, me dice que lástima no tener una de cuerpo completo para apreciarme mejor” dijo la joven, quien aseguró no entender porqué el docente le pedía eso si a él solo le debía interesar que ella no estuviera suplantando a nadie y podía saberlo al relacionar la foto con la de la plataforma de la universidad.

La joven explicó que el profesor escribe bastante e “intenta envolver a la persona” por eso ella solo respondió una vez, pues no sabía qué más decirle al docente y este le envió más de 10 mensajes pero al ella no responder, insistió con otros mensajes más, en los que buscaba indagar si a la estudiante le gustaba el arte.

Cuando finalmente la estudiante le respondió cordial tratando de no parecer grosera y “no queriendo echármelo de enemigo para no perder la materia pues en últimas el que termina perdiendo es uno y le toca repetir la clase con el mismo docente después” recibió una respuesta del docente con una ortografía y gramática que según la estudiante, deja mucho que desear.

“También quise entablar diálogo y salir de este ostracismo, cautiverio y ver si nos comíamos como amigo desprevenidamente, si le gustaba mi amistad con limpieza y sin tantos prejuicios, ser mente abierta es lindo y hacer más nada amigos. Solo tengo 15 amigos alumnos y tres de ellos activos” le dijo el docente a la estudiante, quien agregó que le escribió muchas de las mismas cosas que en el caso de la primera estudiante, Diana*

Además, también le compartió poemas y presentaciones de sus clases musicalizadas, para que los leyera y compartiera sus opiniones al respecto. De acuerdo con Sofía, así insistió en contarle otras cosas que ella no le pidió porque simplemente decidió ignorarlo, pero al notar que insistía, le dijo que ella solo necesitaba la información del grupo, que no era necesario en que insistiera más y fue de esta manera que el profesor dejó de enviar mensajes.

La joven accedió a entregar su testimonio, porque asegura que es posible que a muchas más estudiantes les haya pasado eso, pero lamenta que hasta el momento no se les haya notificado de ningún cambio en dicha clase y que el profesor siga vinculado a la universidad.