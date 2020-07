En quiebra agencias de viajes en Ibagué

Una difícil situación económica atraviesan los propietarios de las agencia de viaje en Ibagué, quienes aseguran durante estos cinco meses no han recibido ayudas por parte del Gobierno.

Se suman a la lista de desempleados en la capital tolimense, tuvieron que entregar sus locales al no poder pagar sus arriendos, tras no tener clientes y despedir a su personal, han tenido que recurrir a otro tipo de actividades, para poder llevar un sustento económico a sus hogares, como las ventas de comida y los domicilios, sin embargo, ya no dan más, sus ahorros se acabaron, así lo expresaron varios de los representantes de ese sector a Caracol Radio.

Para este viernes 3 de julio están convocando a un plantón a las afueras de la Gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué, con el fin de buscar la atención por parte del gobierno, donde se busquen alternativas a su crisis económica.