Denunciarán ante instancias internacionales amenaza de grupos ilegales

Con la neutralización de Deimer Patiño Giraldo, alias ‘80’, máximo cabecilla de ‘Los Pachenca’ en la Sierra Nevada – hecho sucedido el pasado 16 de junio – las autoridades mantienen encendido el botón de alerta para dar con la ubicación de su nuevo sucesor, de quien poco se conoce y aún la fuerza pública no revela detalles.

En las redes sociales circuló un documento firmado supuestamente por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el que daban a conocer el listado de varias personas que, según el pasquín, tendrían relaciones con esta estructura criminal.

Uno de los mencionados en el documento es Fredy Carrillo Castillo, ganadero de la región Caribe, quien ha trabajado de la mano de las comunidades indígenas y líderes sociales de la Troncal del Caribe, en diferentes proyectos sociales en beneficio de los menos favorecidos.

El panfleto – el cual es investigado por inteligencia de la Policía – indicó que Castillo fue el informante de la fuerza pública para dar con el paradero del abatido alias ‘80’ y lo vincularon con Los Pachenca, asegurando que él sería el supuesto financiador económico del grupo.

“Yo no financio ninguna estructura criminal y no voy a descansar hasta demostrarlo. Tengo años viviendo en la región de Guachaca, no soy ningún aparecido, Me conozco muy bien la zona y por conocerla he denunciado muchas bandas, bacrim y demás organizaciones delincuenciales. No voy a permitir que nuevamente se manche mi nombre (…) sí cometí un error en el pasado, ya eso lo pagué muy caro, pero ahora mi vida está dedicada a la legalidad”, sostuvo Fredy Carrillo.

Calificó como absurdo pensar y creer los supuestos nexos con Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuando él lo que ha hecho es “denunciar ante las autoridades el accionar delictivo de estas estructuras ilegales”.

“Yo he trabajado de la mano de las autoridades, he asistido a la Fiscalía porque he denunciado muchos temas, amenazas a mi persona, a líderes de la Sierra (…) quien tenga pendientes con la justicia no se asomaría a un estrado judicial y yo lo he hecho sin miedo. Yo no le temo a nada porque no he hecho nada”, señaló.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

Fredy Carrillo Castillo dijo que el caso será denunciado ante instancias internacionales y también en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, para que den con los responsables de estas acusaciones, pero, sobre todo para que se desmantele por completo al clan Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“No le debo nada a la justicia y si debo algo, aquí estoy. No soy un bandido, no me voy a esconder, es por eso que iré hasta las instancias internacionales para esclarecer estos hechos”, concluyó.