Justicia indígena debe juzgar a militares acusados de violación: OIA

Además de rechazar los actos violentos y abusivos de los que fue víctima una niña del pueblo embera-chamí, la Organización Indígena de Antioquia, exigió que los siete uniformados señalados de cometer el aberrante acto, sean juzgados y castigados en primera instancia por la Justicia Especial Indígena y luego de purgar su condena, remitir el caso a la Justicia Ordinaria.

Añaden que lo importante es que bajo ninguna circunstancia el proceso quedé en manos de la Justicia Militar.

Alerta en Urabá por posibles vendavales por temporada de huracanes

De acuerdo con la OIA, este hecho no puede quedar impune, antes bien, debe ser un caso ejemplarizante de castigo por tan atroz hecho.

“No consentimos que miles de mujeres y niñas sufran agresión sexual, no consentimos que las niñas violadas y abusadas sexualmente sean sometidas a interrogatorios de horror, no consentimos que a nuestras hermanas maltratadas y agredidas sexualmente, las instituciones les cierren las puertas cuando buscan ser atendidas, no consentimos que los jueces y fiscales traten a las agredidas como agresoras y no consentimos la estigmatización de quien se atreve a denunciar”, precisó la OIA.

Batallón de Antioquia recluirá a militares implicados en violación de niña

La organización solicitó a todos los sectores sociales indígenas y no indígenas que se unan, para evitar que ni en la justicia ordinaria se desvíe la investigación.