Con certificación de Universidades paisas crean viricida contra el COVID-19

La cepa aislada por la Universidad de Antioquia del virus SARS-CoV2 sirvió para probar la efectividad contra el coronavirus de un viricida creado por la firma colombiana Suministros Integrales, que en pruebas de laboratorio mató el virus sobre superficies, en un tiempo máximo de 60 segundos.

La fórmula es un desarrollo 100 por ciento colombiano e inicialmente fue certificada por la Universidad Nacional como viricida eficaz al ser probada con la cepa de la Influenza tipo A, que es el virus con más casos mortales en el mundo.

El estudio también indicó que el componente sirve para matar virus con cápsula lipídica, como el coronavirus.

Carlos Londoño, gerente de la empresa, dijo que este producto saldrá al mercado nacional e internacional con la marca Maxo NoMic60 y permitirá reducir los costos para la implementación de protocolos de bioseguridad.

“Se concluye que el compuesto evaluado tiene potente actividad viricida en concentraciones de 1%, esto debido a que demostró́ actividad neutralizante en concentraciones menores del 1% en todos los tiempos de exposición evaluados”, indica el certificado de la Universidad Nacional, que resultó de la investigación liderada por Karl Ciuoderis, Coordinador Científico del Laboratorio Genómico del Consorcio Colombia-Wisconsin One Health, y Juan Pablo Hernández-Ortiz, su Director.

El paso siguiente fue probar que, además de viricida, el descubrimiento también era efectivo como covicida. Y al momento de buscar dónde hacerlo, se conoció la noticia de que la Universidad de Antioquia había aislado la cepa del virus SARS-CoV2. Esa institución accedió a usar la cepa para probar la nueva fórmula y la tarea estuvo a cargo del Grupo de Inmunovirología, coordinada por la investigadora María Teresa Rugeles; y Wildeman Zapata.

Tras varias semanas de análisis, la Universidad de Antioquia certificó que “se observó que la viabilidad celular se mantiene en un 100%, medida por la técnica de MTT, cuando las células fueron infectadas con el virus SARS-CoV-2 previamente en contacto con el desinfectante A; sugiriendo un efecto viricida, que se hace evidente con la disminución del efecto citopático del virus”, una explicación técnica para indicar que el recién descubierto viricida elimina los virus pandémicos, como el caso de la Influenza tipo A y el Coronavirus.

Según lo certificaron ambas instituciones, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia están usando el producto para desinfectar sus trajes en el momento de manipular la cepa, ya que tienen la certeza de que es eficiente y cumple con su misión de protegerlos.

Carlos Londoño agregó que: “se cumplen varios requisitos que se pusieron como meta desde el momento de la investigación no ser inflamable, no ser corrosivo y no dañar las telas. Y que sus materias primas fueran accesibles para generar un producto que pueda llegar fácilmente a hospitales, laboratorios, entidades de gobierno y a la comunidad en general”.

La empresa considera fundamental ser parte de la solución y por eso quiere apoyar al Amazonas, que ha sido la región más afectada por la pandemia. Estiman donar 5.000 litros de desinfectante, destinando 3.200 litros para la termonebulización, 800 litros para uso en dependencias como el hospital y la alcaldía de Leticia y una tonelada, que diluida se convierte en 10 toneladas, para realizar refuerzos de aspersión y control en áreas donde se presenten focos.

En alianza con Proveco, donarán el servicio de Termonebulización de parques, hospitales y calles principales.

Mediante esta técnica se logra cubrir una superficie de 1.000 metros cuadrados en menos de un minuto. Se cubrirán 32 mil metros y Proveco aportará 1.000 litros de aceite mineral, materia prima requerida adicional para el proceso de termonebulización.