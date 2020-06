La pandemia de la Corona: La Inseguridad

¿Que si es mortal? La respuesta es SÍ, en negrillas y mayúscula.

En medio de la crisis mundial empezamos nuevamente en Cartagena a vivir la dura realidad del estallido social que pasó de ser exteriorizado por la mendicidad, la informalidad o la triste historia de limpiar los vidrios de los carros cuando el semáforo señala el color rojo, a la INSEGURIDAD por la que tememos muchos, esa que registra cifras alarmantes en las últimas dos semanas, ya que desafortunadamente se han presentado 12 homicidios en los últimos 13 días en diversos sectores de la Ciudad, esa que se encuentra en competencia con el COVID-19, para decidir quien toma las riendas de un Distrito que por momentos muestra ser huérfano de Gobierno y Autoridad.

Es por ello que estas líneas no se escriben fácilmente, puesto que toca desnudar la indiferencia institucional y la desarticulación que hay con la fuerza pública, la misma que hoy lucha como los molinos de viento por atender todas las situaciones de la Ciudad que requieran de su presencia, así como también batallan para no arrodillarse ante quienes en estos momentos comienzan a mostrar capacidad de ejercer autoridad y auto justicia.

En este orden de ideas, no son casualidad los titulares rojos que enfatizan en el sicariato, esos nos están anunciando que los días venideros serán difíciles, por ende, aún estamos dentro de los términos para tomar los correctivos necesarios que le hagan frente a esta situación, y de esta manera evitar que la pandemia de la Inseguridad siga reportando casos diarios de homicidios en los Barrios de la Ciudad, pues no se debe permitir que esta también sea la nueva normalidad con la que nos debemos de acostumbrar a convivir, pero para no permitir que eso pase, se tiene que dejar de ser permisivos, de lo contrario las balas no cesara. Como lo exprese con anterioridad, en las últimas dos semanas, hemos tenido en promedio un muerto diario por la modalidad de sicariato, aquella que en los últimos tiempos se había mitigado ostensiblemente, hasta el punto que Cartagena llego a tener semanas si muertes por la antedicha modalidad.

Desde que iniciamos la cuarentena, en mi columna Las Cartagenas, notifique públicamente al Gobierno Distrital de la necesidad de implementar una estrategia de seguridad ciudadana que acompañara el seguimiento de la pandemia, nunca me notificaron si la atendieron, hoy los resultados presumen que jamás escucharon que debemos impartir seguridad de manera diferencial, es decir, acorde al territorio, así como tampoco escucharon que debíamos asumir los controles con mayor rigurosidad e ímpetu.

Cabe resaltar que en distintas ocasiones he reconocido públicamente el profesionalismo de David Munera Cavadia, por eso nuevamente lo incito para que en verdad actué como Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, que se le note el temple de trabajar por la Ciudad, talante que lo caracteriza cuando se refiere a temas de Gobierno siendo un ciudadano del común, o como cuando estuvo sentado en las sillas del Concejo haciendo control político, siga siendo enérgico para señalar los pasos en falso de su administración, no pierda su esencia de critico Doctor David, críticas constructivas que en algún momento acciono en contra de las administraciones que les precedieron.

De igual manera con el debido respeto le quiero decir que el trabajo de esa Secretaria es netamente operativo, por eso modestamente le repaso los alcances de su cargo: Ser el Alcalde operativo de la Ciudad, lo que llaman el Alcalde de la calle, mano derecha del comandante y jefe de la policía metropolitana, además de supervisar la seguridad ciudadana que repercute en la tranquilidad de todos los Cartageneros, por eso los consejos de seguridad no son para ir a sentarse y escuchar cifras, también son para impartir órdenes contundentes y de fondo, ajustar los planes operativos de seguridad en el territorio que generen tranquilidad a los administrados.

Hoy podemos pregonar que la Cartagena de a pie y sentipensante se siente insegura e intranquilidad, es por ello que sus habitantes imploramos para que se trabaje ARTICULADO con los organismos de seguridad y control, con las corporaciones, con todos los gremios, asociaciones y con todos aquellos que nos preocupa la situación Administrativa de Cartagena.

Por ultimo insto al Alcalde Mayor, Secretario de Interior, General Sanabria y demás miembros de los Consejos de Seguridad, a que en la menor brevedad posible tomen los correctivos serios y eficaces, los cuales le hagan frente a la PANDEMIA DE LA INSEGURIDAD, puesto que suficiente tenemos con la crisis sanitaria que nos azota sin piedad. Recuerden que ya ustedes no solo están Gobernando un “movimiento” que supuestamente su objetivo es “Salvar a Cartagena”, ustedes tienen que trabajar y Gobernar por el millón de habitantes que aún sigue a la espera de acciones y actos de Gobierno serios y sensatos.

“Una cosa es mantear al toro y otra cosa es verlo mantear detrás de la barrera”.