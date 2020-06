Alcalde hace llamado para evitar llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, luego de visitar la Unidad de Cuidados Intensivos del CAMINO Adelita de Char, en compañía de los médicos y del personal asistencial, insistió en su mensaje a los barranquilleros para mantener un esfuerzo conjunto y hacerle frente a la pandemia.

“Nosotros estamos haciendo el esfuerzo en el momento clave, estamos en el minuto 85 del partido, hemos hecho un desgaste increíble, nos ha costado mucho en estos meses, pero ahora el resultado depende de los últimos 5 minutos, este es el momento de aguantar y hacer nuestro último esfuerzo entre todos”, indicó.

Por su parte, el médico intensivista del CAMINO Adelita de Char, Holmes Algarín, quien atiende en la UCI a los pacientes contagiados por COVID, envió un mensaje a la ciudadanía de prevención y autocuidado: “Estamos preparados para atenderte, tenemos todo, estamos provistos de lo que necesitamos para tu atención, pero en este momento, en este espacio final de remate queremos que te cuides, la jugada es que no llegues aquí a la Unidad de Cuidados Intensivos, lávate las manos con frecuencia, usa el tapabocas cubriendo nariz y boca, trata de aislarte, necesitamos tu ayuda y tu apoyo, quédate en casa y cuídate. El paciente que llega a UCI llega muy complicado, el virus es muy fuerte, por eso es bueno que te cuides, no te queremos aquí, la jugada es no llegar aquí”.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins recalcó que la ciudad se ha preparado para una emergencia teniendo en cuenta todos los lineamientos establecidos, manifestó que la cuarentena fue un tiempo clave para ampliar la capacidad hospitalaria y señaló que el autocuidado será clave.

“El CAMINO Adelita de Char lo estamos dotando para que tenga hasta 80 camas de Cuidados Intensivos y sea el centro de atención de COVID en Barranquilla, y lo viene siendo silenciosamente, estos especialistas están tratando a muchas personas, han aprendido lecciones y lo estamos dotando para que puedan tener más de 110 respiradores para cuidados intensivos que hemos adquirido y al mismo tiempo los más de 100 que nos va a enviar el Gobierno Nacional”, afirmó.

El mandatario distrital sostuvo que “la red pública está preparada, estamos aumentando en un 50 % nuestra capacidad hospitalaria en los meses de junio y julio, que coincidirá con el punto de mayor crecimiento de casos. Pero necesitamos de la ayuda de cada uno para que no lleguen acá, el cuidado, la atención y detección temprana son muy importantes. Necesitamos que le demos un gran regalo al padre en su día y es que no lo vayamos a visitar si no vive con nosotros”.

Por último, el alcalde Pumarejo pidió a la ciudadanía acatar las medidas expedidas recientemente y tener en cuenta que son necesarias porque las próximas semanas serán clave en el manejo de la pandemia y la protección de la salud de todos.