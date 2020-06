La Gobernación del Tolima dio alivios tributarios a los morosos

el contribuyente cancelará el 90% del capital y no los intereses.Actualmente, son más de 1.200 procesos los que tiene la Gobernación del Tolima con deudores morosos, quienes deben al menos 110 mil millones de pesos.

Por lo anterior, el gobierno departamental acogió el decreto 678 emitido por el Gobierno Nacional y así dará alivios tributarios para el pago de impuestos.

María del Carmen Muñoz, secretaria de Hacienda del Tolima, manifestó: “Aquellas personas que tengan deudas y que paguen hasta el 31 de octubre de este año van a tener que pagar el 80% de la deuda de capital, es decir, estamos descontando el 20% y no vamos a cobrar ningún interés”, afirmó la funcionaria.

No obstante, si los deudores no cancelan el 31 de octubre, pierden el descuento del 20%. Por lo tanto, el contribuyente cancelará el 90% del capital y no los intereses, en el periodo del primero de noviembre al 31 de diciembre.

Muñoz agregó que hay un plazo adicional y es del primero de enero hasta el 31 de mayo del 2021. En ese periodo no habrá rebaja al capital, pero sí el no pago de intereses.

La representante de la cartera de Hacienda, resaltó: “Importante decir que esta medida se extiende a todas las obligaciones que estén en instancia de discusión de ser administrativo judicial”.





Solicitudes:

Para el impuesto de vehículos y registro pueden enviar la solicitud al correo registro.vehiculos@tolima.gov.co

Las declaraciones y soportes de pago del registro que presenten en Cámara de Comercio, las remiten al correo analisis.tributario@tolima.gov.co

Para los procesos y solicitudes que estén en etapa de fiscalización y liquidación, pueden enviar el requerimiento al correo fiscalizacion@tolima.gov.co el otro liquidacionalivio@tolima.gov.co.

Igualmente, las personas que estén en cobro coactivo pueden enviar la solicitud o petición al correo cobro.coactivo@tolima.gov.co.

Los contribuyentes pueden llamar a la línea 2638229 y escribir por WhatsApp al 3144015706.