Ventas en el mercado de Cartagena serán hasta las 10:00 de la mañana

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se reunió con los comerciantes del Mercado de Bazurto, con el objetivo de analizar las medidas que se han tomado en la plaza pública para evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad.

"La idea es analizar con los comerciantes estas medidas, que no se vean ellos perjudicados, que no se rompa la cadena de abastecimiento, pero dándole prioridad a la salud de todos los cartageneros. No podemos bajar la guardia, por ello, escuchamos las propuestas y tomamos decisiones", explicó el alcalde.

Este miércoles se hará una prueba piloto de permitir la ampliación de ingreso hasta las 9:00 de la mañana y a las 10.00, será el cierre de la plaza.

El secretario del Interior, David Múnera, precisó que les concedió a los comerciantes mayoristas la posibilidad de hacer domicilios después de las 10:00 de la mañana, y al sector de las legumbres comenzar a vender más temprano.

Entre las medidas que quedaron establecidas se encuentran:

1. Permitir el ingreso para comerciantes minoritarios que se abastecen de víveres y abarrotes hasta las 9:00 de la mañana.

2. Las ventas estarán habilitadas hasta las 10:00 de la mañana.

3. Los comerciantes que tengan el servicio a domicilio lo podrán realizar después de 10:00 de la mañana, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y en los vehículos con los que disponga la empresa.

4. Los comerciantes de legumbres podrán descargar y vender desde las 10:00 de la noche.

5. Sigue una sola entrada por razones de seguridad, pero con filas diferentes, una de los comerciantes y sus empleados, y otra para compradores, con el fin de evitar aglomeraciones.

Estas modificaciones se toman luego de que quedarán establecidas las medidas en el Decreto 0602 del 18 de mayo de 2020, cuando la administración distrital habilitó el Mercado de Bazurto solo para mayoristas, con horarios establecidos y aplicando pico y cédula.

"Estamos muy contentos con la atención que nos dio el Alcalde, nosotros como comerciantes también vamos a tener el compromiso de cumplir con todas las medidas", dijo Shirlys Beleño, representante de Acoviba.